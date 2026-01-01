Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Požáru předcházel výbuch
Policisté z hořícího domu vynesli zraněnou zakrvácenou seniorku. [VIDEO]
AKTUALIZACE 23. února 2026
Páteční odpolední požár mohl mít tragickou dohru. V domě se nacházely tři osoby, dvěma mužům se podařilo rychle za pomoci policistů opustit hořící stavení. V hustým dýmem zakouřeném bytě, kde došlo k výbuchu, zůstala seniorka. Tu v jednom z pokojů uvěznila spadená skříň. Hlídka zraněnou zakrvácenou ženu, která nebyla schopna chůze, vyprostila a následně snesla do bezpečí mimo hořící dům. Policisté se při zásahu nadýchali zplodin hoření, hasiči jim poskytli kyslíkovou terapii.
Po vyhodnocení získaných stop a prvních výsleších kriminalisté zjistili, že požáru bytového domu v ulici Hlinky opravdu předcházel výbuch v pokoji jedenačtyřicetiletého obyvatele domu. V současné době pracují s několika vyšetřovacími verzemi. V pokoji muže nalezli mimo léků a potřeb vhodných pro výrobu pervitinu také nemalé množství především zábavní pyrotechniky. Která ze stanovených vyšetřovacích verzí bude nakonec zásadní, určí až další vyšetřování.
V pátek krátce před 14. hodinou zasahovali policisté u požáru bytového domu v ulici Hlinky. Podle svědků měl požáru předcházet výbuch v jednom z bytů. Hlídky, které na místo dorazily, evakuovaly tři osoby, které se nadýchaly zplodin hoření. Jedna z nich měla navíc krvácivé zranění. Ulice Hlinky byla v průběhu zásahu složek IZS uzavřená. Objízdné trasy vedly přilehlými ulicemi. V nich nedocházelo k výrazným dopravním komplikacím. Policisté nyní ve spolupráci s hasiči zjišťují příčiny požáru.
por. Bohumil Malášek, 20. února 2026