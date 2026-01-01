Policie České republiky  

Požáru měl podle svědků předcházet výbuch

Policisté evakuovali tři osoby, který se nadýchal zplodinami. 

V pátek krátce před 14. hodinou zasahovali policisté u požáru bytového domu v ulici Hlinky. Podle svědků měl požáru předcházet výbuch v jednom z bytů. Hlídky, které na místo dorazily, evakuovaly tři osoby, které se nadýchaly zplodin hoření. Jedna z nich měla navíc krvácivé zranění. Ulice Hlinky byla v průběhu zásahu složek IZS uzavřená. Objízdné trasy vedly přilehlými ulicemi. V nich nedocházelo k výrazným dopravním komplikacím. Policisté nyní ve spolupráci s hasiči zjišťují příčiny požáru.

por. Bohumil Malášek, 20. února 2026

požár_4

požár_4 

požár_3

požár_3 

požár_5

požár_5 

požár_1

požár_1 

