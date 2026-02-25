Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Požár vozidel v Hluboké nad Vltavou
Policisté pátrají po žháři a hledají svědky.
Hlubočtí policisté a českobudějovičtí kriminalisté od brzkých ranních hodin vyšetřují pravděpodobně úmyslně zapálená vozidla a přívěsný vozík v Hluboké nad Vltavou v ulici Nad Pilou. Poškozeno požárem bylo vozidlo značky Hyundai i20, Citroen Jumpy a přívěsný vozík Agados. Na místě společně s hasiči policisté zjistili, že zatím nezjištěný pachatel kolem druhé hodiny ranní pravděpodobně vozidla úmyslně zapálil. Na místě stále probíhá ohledání místa činu a policisté žádají obyvatele ulice a okolí o svědectví, zda si nevšimli v inkriminované době pohybu podezřelé osoby či vozidla. Uvítáme také kamerové záznamy z projíždějících vozidel nebo okolních domů. Předběžná škoda byla vyčíslena na bezmála 200 000 korun. Jakékoliv informace sdělte policistům na lince 158 nebo kontaktujte přímo obvodní oddělení Hluboká nad Vltavou.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
