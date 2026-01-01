Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Požár v průmyslovém areálu na Semilsku
Veškeré okolnosti vzniku rozsáhlého požáru objektu v průmyslovém areálu v Horce u Staré Paky šetří semilští kriminalisté.
Včera odpoledne krátce před šestnáctou hodinou policisté na lince 158 přijali oznámení o požáru objektu v průmyslovém areálu v Horce u Staré Paky. Na místo události okamžitě vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. Požár se hasičům podařilo dostat pod kontrolu kolem 20:00 hodin a poslední jednotka opustila místo až kolem půl desáté hodiny večer. Ke zranění osob naštěstí nedošlo.
Celý případ nyní šetří semilští kriminalisté, kteří aktuálně provádějí úkony trestního řízení. Kriminalisté dosud nevyloučili žádnou možnou příčinu vzniku požáru – a to sice úmysl, nedbalost či technickou závadu na zařízení. Předmětem tohoto šetření je i stanovení výše způsobené škody, která se předběžně pohybuje kolem 300 miliónu korun.
10. 4. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí