Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Požár v Bohušovicích nad Ohří
Pravděpodobnou příčinou je technická závada.
V sobotu 25. 10 2025 krátce před 20 hodinou došlo v Bohušovicích nad Ohří k požáru průmyslového objektu.
Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Požár se podařilo uhasit v neděli 26. 10 2025 před 14 hodinou. Následně provedli kriminalisté společně s hasiči prvotní úkony včetně ohledání místa požáru.
Zatím nic nenasvědčuje úmyslnému založení požáru a jako pravděpodobná příčina se jeví technická závada na elektroinstalaci u jednoho ze spotřebičů, nicméně přesná příčina požáru je stále předmětem šetření. Dále budou vyhodnocovány skutečnosti zjištěné při ohledání požářiště.
Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti.
Celková škoda na objektu a uskladněném zboží byla předběžně odhadnuta na 40 milionů korun.
27. října 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje