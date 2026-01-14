Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Požár v Bílině
Policisté evakuovali nájemníky.
Druhý den tohoto týdne bílinští policisté v dopoledních hodinách zasahovali v ulici M. Švabinského u požáru v panelovém domě. Situace na místě byla chaotická. Na ulici křičeli lidé a z jednoho bytu ve čtvrtém patře vycházel hustý černý dým.
Uniformovaná hlídka se zachovala přesně tak, jak od nich společnost očekává. Policisté zanechali plnění jiných služebních úkolů a spěchali k domu, ze kterého šlehaly plameny. Vyběhli do nejvyššího patra, kde se nacházel malátný a lehce zraněný muž. Toho zachránci vyvedli před dům. Vzápětí se vrátili do již značně zadýmeného čtvrtého patra, odkud ze sousedního bytu vyvedli další dvě osoby, muže a ženu. Z celého vchodu postupně evakuovali asi 20 lidí včetně dětí. Pro jistotu se ještě přesvědčili, že v uvedeném vchodě nikdo další není. Po evakuaci mezí tím přijeli hasiči, kteří se pod svým velitelem pustili do práce. Ke zraněnému přijela k domu zdravotnická služba, která ho odvezla k vyšetření do nemocnice. Díky dobré práci zasahujících policistů nedošlo k dalším zraněním nebo horším následkům. Za to jim přísluší určitě velké děkuji.
Zhruba v poledni byly veškeré hasičské práce ukončeny, panelový dům byl odvětrán a obyvatelé se mohli vracet do svých bytů. Na místě se mezi lidmi hovořilo o jistých příčinách požáru, ve které mělo svoji roli sehrát dítě. Vyšetřovatel od hasičů na místě určil ohnisko a předběžnou příčinu události. Nicméně případem se zabývají bílinští policisté, kteří budou ve spolupráci s hasiči zjišťovat přesnou příčinu hoření. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti.
Zasahujícím policistům, ale všem složkám integrovaného záchranného systému děkujeme za skvělou spolupráci.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
14. ledna 2026