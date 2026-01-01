Požár u Rynartic v Národním parku České Švýcarsko
Shrnutí dosavadní činnosti policie.
V sobotu 2. května 2026 krátce před 14. hodinou jsme přijali na tísňové lince oznámení o stoupajícím dýmu z lesního porostu v oblasti Národního parku České Švýcarsko, konkrétně v prostoru mezi obcemi Jetřichovice, Rynartice a Chřibská na Děčínsku. Na místo byly okamžitě vyslány hlídky policie a jednotky Hasičského záchranného sboru.
Po příjezdu prvních složek bylo potvrzeno, že se jedná o rozsáhlý požár lesa. Oheň zasáhl jak lesní porost, tak hrabanku a místy se šířil i podzemním systémem kořenů. Postupně došlo k výraznému rozšíření požářiště, které v odpoledních hodinách dosahovalo rozlohy zhruba sto hektarů.
Na místě zasahovalo velké množství hasičských jednotek z více krajů a do hasebních prací byly nasazeny také dva vrtulníky Bell 412 Letecké služby Policie České republiky, které pomáhaly s hašením pomocí bambi vaků. Letecká služba od soboty provedla celkem 557 shozů vody pomocí bambivaku a současně zajišťovala koordinaci leteckého provozu, monitorování skrytých ohnisek i komunikaci s hasiči v terénu.
Policisté zajišťovali bezpečnost v okolí zásahu, regulovali dopravu a uzavírali přístupové komunikace, zejména ve směru od obcí Jetřichovice, Rynartice a Chřibská. Zároveň dohlíželi na dodržování zákazu vstupu do postižené oblasti.
V návaznosti na požár policisté monitorovali situaci i s ohledem na možné ohrožení obyvatel. V průběhu zásahu nebyla nutná evakuace osob, situace však byla průběžně vyhodnocována. O události byla informována i německá strana, přičemž nebylo zjištěno bezprostřední ohrožení přeshraničního území.
Na místě byl aktivován velitel policie a do opatření byly zapojeny hlídky z více obvodních oddělení, hlídkové služby, dopravní policie a Speciální pořádkové jednotky. Policie rovněž spolupracovala se Správou Národního parku České Švýcarsko.
V rámci prověřování události provádějí kriminalisté v současné době ohledání místa požářiště ve spolupráci s vyšetřovateli Hasičského záchranného sboru a se specialisty z oddělení služební kynologie se psy vycvičenými na vyhledávání akcelerantů hoření.
V této souvislosti jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Forma zavinění, tedy zda se mohlo jednat o úmysl či nedbalost, je však nadále předmětem prověřování. V tuto chvíli nelze predikovat ani případnou trestní sazbu, jelikož dosud není známa výše způsobené škody.
Předmětem šetření jsou také další okolnosti vzniku požáru. Určité indicie například k přibližnému místu jeho vzniku již k dispozici máme a všechny získané informace intenzivně prověřujeme. Z taktických důvodů se však k průběhu prověřování ani k dosud zjištěným skutečnostem nemůžeme blíže vyjadřovat, aby nedošlo k ohrožení či zmaření průběhu trestního řízení.
Děčín 6. května 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje