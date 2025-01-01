Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Požár školy prověřujeme jako obecné ohrožení z nedbalosti
Ohledání místa činu skončilo.
Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti v případu požáru střechy Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně, k němuž došlo v pondělí kolem sedmnácté hodiny na sídlišti Jižní Svahy. Viníkovi hrozí v případě jeho odhalení a odsouzení trest odnětí svobody na dva až osm let.
Na místě zasahovali hasiči, kteří požár během večera a noci postupně uhasili. Policisté evakuovali z vedlejší budovy dvě osoby, žádná z nich neutrpěla zranění. Po uhašení policisté do rána střežili okolí střední školy, aby zabránili vstupu osob do objektu, okolí budovy zapáskovali. Během dopoledne, po vychladnutí požářiště, kriminalisté po vyhodnocení situace společně s vyšetřovatelem hasičů ohledali místa činu. Škodu předběžně vyčíslili na 11,5 milionu korun.
Prověřování příčiny vzniku požáru, které by mělo vést k odhalení pachatele, si pravděpodobně vyžádá vyhotovení několika odborných vyjádření, ať už od hasičů nebo z kriminalistického ústavu.
11. listopadu 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková