Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Požár rozvodny
V přerovském podniku došlo včera odpoledne k požáru v hlavní rozvodně.
Včera odpoledne jsme přijali oznámení o požáru hlavní rozvodny v areálu přerovského podniku. Na místě bylo zjištěno, že budova byla řádně zabezpečena, bez známek násilného vniknutí a bylo vyloučeno, že by se v areálu pohybovaly cizí osoby. Danou událost si na místě převzal Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje a šetří ji v rámci svých kompetencí. Ke zranění osob ani evakuaci osob nedošlo.
por. Mgr. Miluše Zajícová
17. dubna 2026