Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Požár rozvodny

V přerovském podniku došlo včera odpoledne k požáru v hlavní rozvodně. 

Včera odpoledne jsme přijali oznámení o požáru hlavní rozvodny v areálu přerovského podniku. Na místě bylo zjištěno, že budova byla řádně zabezpečena, bez známek násilného vniknutí a bylo vyloučeno, že by se v areálu pohybovaly cizí osoby. Danou událost si na místě převzal Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje a šetří ji v rámci svých kompetencí. Ke zranění osob ani evakuaci osob nedošlo.

por. Mgr. Miluše Zajícová
17. dubna 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 