Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Požár pravděpodobně způsobila exploze nabíjené baterie
Naštěstí nedošlo ke zranění osob
V uplynulých dnech vyjížděli policisté a hasiči k požáru v jednom z panelových domů na Roudnicku. Příčinou události byla podle dosavadních zjištění exploze baterie elektrokoloběžky během jejího nabíjení.
Majitel dopravního prostředku k nabíjení použil nabíjecí zdroj, který pravděpodobně neodpovídal technickým parametrům baterie. V důsledku toho mohlo dojít k jejímu přetížení, následné explozi a vzniku požáru. Oheň se poté rozšířil i na vybavení bytu a způsobil značné materiální škody.
Díky rychlému zásahu složek integrovaného záchranného systému se podařilo požár včas lokalizovat a zlikvidovat. Přestože škoda byla předběžně vyčíslena na přibližně 700 tisíc korun, událost se naštěstí obešla bez zranění. Žádná z osob nemusela být hospitalizována.
Policisté se událostí zabývají pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.
Případ je zároveň připomínkou rizik spojených s nesprávným nabíjením zařízení vybavených lithium-iontovými bateriemi. Ty se dnes běžně používají nejen v elektrokoloběžkách a elektrokolech, ale také v dalších elektrických dopravních prostředcích či spotřební elektronice. Při použití nevhodné nebo poškozené nabíječky, případně při mechanickém poškození baterie, může dojít k jejímu přehřátí a v krajním případě i ke vznícení.
Policie proto doporučuje používat pouze originální nebo výrobcem schválené nabíječky, dodržovat pokyny výrobce a nenechávat nabíjená zařízení bez dozoru. Zvýšenou opatrnost je vhodné věnovat zejména nabíjení přes noc nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
Jak riziko požáru minimalizovat?
- používejte pouze originální nebo výrobcem doporučené nabíječky,
- nikdy nepoužívejte poškozené nabíječky, kabely nebo baterie,
- nabíjejte zařízení na nehořlavém povrchu a mimo dosah hořlavých materiálů,
- nenechávejte baterie nabíjet bez dozoru, zejména přes noc nebo během své nepřítomnosti,
- po úplném nabití zařízení odpojte od elektrické sítě,
- chraňte baterie před mechanickým poškozením, pády a extrémními teplotami,
- pokud zaznamenáte neobvyklé zahřívání, zápach, deformaci nebo kouř z baterie, okamžitě přerušte její používání a obraťte se na odborný servis.
Požáry lithium-iontových baterií bývají velmi intenzivní a jejich hašení je komplikované. Právě dodržování základních bezpečnostních pravidel může výrazně snížit riziko vzniku podobných událostí a ochránit nejen majetek, ale především zdraví a životy osob.
9. června 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje