Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Požár domu pro seniory v Karlových Varech

KARLOVARSKO – Byla zachráněna téměř stovka osob.

V karlovarské čtvrti Drahovice došlo ve čtvrtek 2. ledna letošního roku kolem jedné hodiny v noci k požáru domu s byty se zvláštním určením. Na místo se okamžitě vydalo několik policejních hlídek. Policisté po příjezdu okamžitě vstoupili do domu, ve kterém hořel byt v prvním patře, a začali se záchranou osob. Většina z těchto osob nacházející se v tomto domě je méně pohyblivá a jejich vyvedení do bezpečného prostoru tak bylo o to složitější.



Bezprostředně po příjezdu policistů na místo dorazili kolegové z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, kteří okamžitě začali s hasebními pracemi a rovněž se záchranou osob ze zakouřeného objektu. Velitel zásahu nakonec vyhlásil III. stupeň požárního poplachu.



Zachráněné osoby byly shromažďovány v jídelně seniorského domu, kde je všechny zkontrolovali záchranáři ze ZZS Karlovarského kraje. Celkově bylo zachráněno 96 osob. Následně došlo k odvětrání všech prostorů, vysání vody z chodby a jednotlivých bytových jednotek, která vytekla z poškozeného prasklého topení. Po kontrole všech bytů se většina osob mohla vrátit zpět. Lidé z neobyvatelných bytů byli převezeni ke svým rodinám nebo jim bylo ze strany Města Karlovy Vary zajištěno náhradní ubytování.



Po dohašení a při následném ohledání vyhořelé bytové jednotky bylo bohužel nalezeno tělo 87leté ženy, která v bytě žila.



Příčina požáru je stále v šetření. Touto tragickou událostí se usilovně zabývají kriminalisté ve spolupráci s kolegy z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

nprap. Jakub Kopřiva

3. 1. 2025

Související dokumenty Video ze zásahu

Velikost souboru: 50,2 MB / formát MP4

