Povinnosti řidiče tramvaje
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel poptával následující informace:
„1. Vztahuje se na řidiče tramvaje, při jízdě na tramvajovém pásu, povinnost přizpůsobit se stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním podmínkám podle § 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., zákona o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů?
2. Vydalo v minulosti policejní prezidium metodiku, vyjádření, stanovisko či jinou formu činnosti, v níž by se vyjádřilo k rozsahu a obsahu správního uvážení „je-li vozidlo při rozsvícení signálu se žlutým světlem "Pozor!“ již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě“, a to v kontextu výhradně drah tramvajových; pokud ano, lze tuto informaci v odpovědi přiložit?
3. Nachází-li se drážní vozidlo – tramvaj – od světelného signalizačního zařízení S 15a–15g vyhlášky č. 294/2015 Sb., vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 50–60 m při rychlosti 50 km/h; je řidič tramvaje při změně návěsti volno pro přímý směr („Jízda přímo“, S 15b) na návěst stůj („Stůj“, S 15a) povinen před návěstí „Stůj“, S 15a, vždy zastavit, anebo jde již o takovou vzdálenost, při níž není schopen řidič tramvaje za běžných provozních podmínek, tj. při neodvracení bezprostředního nebezpečí, včas a bezpečně zastavit drážní vozidlo?
4. Stanovuje Policejní prezidium Policie České republiky či jiný úřad, jež by byl znám Policejnímu prezidiu Policie České republiky z jeho činnosti ex officio, závazné minimální standardy mezintervalů navázaných na změny světelných signalizačních zařízení S 15b–15g na dráze tramvajové podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a pokud ano, pak jaké; tj. je-li na světelném signalizačním zařízení návěst umožňující jízdu (S 15b–15g), pak kolik musí činit nejméně mezinterval mezi změnou signálu z S 15b–15g na signál S 15a a signálem S 1c pro ostatní účastníky silničního provozu?“
Policie České republiky poskytla žadateli následující sdělení:
Ad 1. Ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), se vztahuje na každého účastníka provozu na pozemních komunikacích, tedy i na řidiče tramvaje.
Ad 2. Policejní prezidium České republiky nevydalo žádný dokument, jehož obsahem by byl výklad ustanovení § 70 odst. 2 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb. ve vztahu k řidičům tramvají.
Ad 3. Požadovaná informace není informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Ustanovení § 3 odst. 3 tohoto zákona stanoví, že „informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“. Požadovaná informace neodpovídá citované definici. Žadatel konstruuje hypotetickou situaci v provozu na pozemních komunikacích a domáhá se posouzení této situace, tj. názoru povinného subjektu. Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. praví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Ad 4. Policie České republiky nestanovuje závazné minimální standardy intervalů při změnách světelných signálů S 15b-g podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Gestorem uvedeného právního předpisu je Ministerstvo dopravy České republiky. Umísťování a používání světelných signalizačních zařízení a návěstidel upravující technické normy, například ČSN 73 6021 a související (viz https://csnonline.agentura-cas.cz). Další související technické předpisy jsou dostupné na webu Ředitelství silnic a dálnic, s. p. (viz https://pjpk.rsd.cz).
PhDr. Jiří Vokuš, 19. srpna 2025