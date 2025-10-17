Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Povedený opatrovník
Podíl na dědictví po rodičích si měl opatrovník nechat pro sebe.
Vyšetřovatel zahájil ve středu 15. října trestní stíhání muže z obce na Písecku ze zpronevěry. Muž byl soudem jmenovaný jako opatrovník v roce 2022, v létě 2024 došlo k prodeji nemovitosti z pozůstalosti zemřelých rodičů opatrovaného mladého muže. Podíl na dědictví si měl opatrovník ponechat pro svou potřebu a svému svěřenci peníze na účet nepřevedl. Jde o bezmála 100 000 korun.
Kriminalisté případ dále vyšetřují.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
17. října 2025