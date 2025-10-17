Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Povedený opatrovník

Podíl na dědictví po rodičích si měl opatrovník nechat pro sebe. 

Vyšetřovatel zahájil ve středu 15. října trestní stíhání muže z obce na Písecku ze zpronevěry. Muž byl soudem jmenovaný jako opatrovník v roce 2022, v létě 2024 došlo k prodeji nemovitosti z pozůstalosti zemřelých rodičů opatrovaného mladého muže. Podíl na dědictví si měl opatrovník ponechat pro svou potřebu a svému svěřenci peníze na účet nepřevedl. Jde o bezmála 100 000 korun.

Kriminalisté případ dále vyšetřují.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

17. října 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 