Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Povedená dvojice chtěla i z Jablonce odcestovat vlakem
V tom jim zabránil policista v osobním volnu.
V neděli navštívila jeden z jabloneckých penzionů povedená dvojice z Liberce. Muž a žena ve věku kolem 30 let se tu ale neměli v úmyslu ubytovat, nýbrž jen něco ukrást. Odcizenými klíči proto vnikli do tří pronajímaných pokojů. Dva z nich dosud nebyly obsazené hosty a v tom třetím překvapili mladíka, když do jeho pokoje vrthli bez klepání. Pohotově se hned vymluvili na to, že někoho hledají a zmizeli.
Cestou ven z penzionu objevili na chodbě tašku se zánovním notebookem v hodnotě 12 000 korun, a ten si ponechali, i když nebyl jejich. Z penzionu si to pak namířili rovnou na vlak, kterým chtěli z města odjet. Plány jim ale překazil policista v osobním volnu, který se o nich dozvěděl a podařilo se mu je na nádraží včas vystopovat. Okamžitě o nich informoval své kolegy ve službě, a ti povedený páreček zadrželi přímo ve vlaku ještě v zastávce Jablonec nad Nisou.
Díky jabloneckému nadstrážmistrovi tak jejich výlet skončil na místním vlakovém nádraží, odkud putovali rovnou na policejní služebnu a potom do cely. Společně se budou zodpovídat z porušování domovní svobody a muž sám ještě navíc z krádeže notebooku, který jsme u něj zajistili.
27. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková