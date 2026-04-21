Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Používejte zdravý selský rozum, není investice jako investice
Muž z Novojičínska měl vydělávat až 50 000 korun denně, nicméně během jednoho dne prodělal 800 000 korun.
Několik měsíců kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Novém Jičíně shromažďovali důkazy pro ustanovení pachatele ve věci podvodu.
Celý příběh začal na podzim roku 2024. Poškozeného muže na sociální síti zlákala reklama s tváří známé moderátorky, která slibovala, že investicí může vydělat až 50 000 korun denně. Vidina rychlého zbohatnutí by byla příjemná zřejmě každému. Muž tedy vyplnil formulář se zájem o investování, kde uvedl své jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail. Následně se mu ozvala žena, která mu sdělila, že je potřeba uhradit vstupní poplatek zhruba ve výši šesti tisíc korun, který zaplatil. Později ho kontaktoval muž, který mu představil celý proces investování, včetně zhodnocení vložených peněz.
Netrvalo dlouho a opět jej kontaktoval „investiční podvodník“, a to s lákavou nabídkou možnosti výdělku až 2 miliony korun. Tato nabídka byla časově omezená. Výdělek byl však podmíněn vkladem 800 000 korun. Poškozený takovou částku neměl, a proto si u banky zřídil úvěr. S mužem komunikoval pouze telefonicky. Jakmile dotyčný zjistil, že poškozený má již hotovost u sebe, sdělil mu, že tento finanční obnos musí předat osobně kurýrovi v Praze. Dále uvedl, kde se s ním setká a jaký bude kód pro předání hotovosti.
Poškozený se dostavil na určené místo a finanční hotovost dle instrukcí předal kurýrovi, který měl zajistit celé investování, ke kterému samozřejmě nedošlo. „Překvapivě“ se poté nikomu z investiční firmy nešlo dovolat a poškozenému začalo docházet, že je něco špatně.
Později se dostavil na policii, kde přišel celou událost nahlásit. Věc si následně převzali kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Novém Jičíně. Zahájili úkony trestního řízení a začalo prověřování, ve kterém hrála hlavní roli komunikace mezi pachateli a poškozeným, dále internetové stránky, kde byly investice nabízeny a samotného předání finanční hotovosti. Kriminalisté vyhodnocovali veškeré získané poznatky, včetně kamerových záznamů. Výsledkem bylo ustanovení možného podezřelého, a to 48letého muže z Prahy, který byl po předchozím souhlasu státního zástupce zadržen. Kriminalisté u podezřelého provedli domovní prohlídku, při které zajistily důkazy, jenž jej usvědčili k pomoci spáchání trestného činu. Zajištěna mu byla komunikační technika a finanční hotovost ve výši několika desítek tisíc.
Komisař muže obvinil z trestného činu podvodu. Je mu kladeno za vinu, že měl od poškozeného převzít finanční hotovost s vědomím, že ji investovat nebude. Kde vysoký finanční obnos skončil je prozatím záhadou. Pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu pobyt za mřížemi v délce od dvou do osmi let.
Apelujeme na veřejnost, aby nikdy nepředávala žádné finanční prostředky neznámým osobám, taktéž aby je nepřeposílala na bankovní účty neznámých osob. Trestná činnost v kyberprostoru je v současné době velmi rozsáhla a stále ještě nenastala doba, aby kdokoli zbohatl „lusknutím prstu“, proto si velmi pečlivě zvažte, kde své finance budete investovat.
prap. Bc. Nikol Bočková
oddělení tisku, 21.4.2026