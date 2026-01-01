Použití zbraně a donucovacího prostředku varovný výstřel
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka se domáhala následujících informací:
„1) Kolik evidujete použití donucovacího prostředku v podobě střelby ze služební zbraně za uplynulý rok 2025? (Prosím rozlišit mezi výstražnou střelbou, střelbou na osobu, střelbou na zvíře apod.)? Pokud je to možné, uveďte prosím, z jakých útvarů střelci byli.
2) Kolik z těchto případů skončilo smrtí osoby?
3) Kolik z těchto případů bylo postoupeno GIBS?
4) V kolika z těchto případů bylo použití střelné zbraně shledáno jako neoprávněné?
5) Kolik z těchto střelců bylo přeloženo na jiný útvar/jinou pozici v rámci Policie ČR?
6) Jaký byl charakter jednoho neoprávněného použití zbraně v roce 2020? (viz Č. j. PPR-60255-19/ČJ-2025-990810)
7) Byl tento případ z roku 2020 předán GIBS?
8) Jaké disciplinární opatření bylo policistovi uloženo nebo jaké jiné opatření policie vůči střelci z roku 2020 učinila?
9) Jednalo se v roce 2020 o střelbu na osobu? (Pokud ne, prosím upřesněte, zda se jednalo o střelbu na zvíře, automobil atd.)
10) Došlo v daném případě z roku 2020 ke zranění, či usmrcení osoby?
11) Z jakého konkrétního policejního útvaru střelec z roku 2020 pocházel?“
Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace:
Ad 1. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“), rozlišuje použití donucovacích prostředků podle § 52, mezi něž patří také varovný výstřel [§ 52 písm. o)], a použití zbraně podle § 56. Pokud jde o použití donucovacího prostředku podle § 52 písm. o) zákona č. 273/2008 Sb. (dále jen „DP“) povinný subjekt eviduje v roce 2025 celkem 46 případů. Pokud jde o použití zbraně podle § 56 zákona č. 273/2008 Sb. povinný subjekt eviduje celkem 27 případů, z toho ve 14 případech byla zbraň použita proti zvířeti, v 7 případech proti vozidlu a v 6 případech proti osobě. Členění uvedených statistických údajů podle útvarů Policie České republiky je obsaženo v následující tabulce.
|
Útvar Policie České republiky
|
Počet případů použití zbraně
|
Počet případů použití DP
|
KŘP hl. m. Prahy
|
4
|
2
|
KŘP Středočeského kraje
|
3
|
6
|
KŘP Jihočeského kraje
|
1
|
4
|
KŘP Plzeňského kraje
|
3
|
2
|
KŘP Karlovarského kraje
|
1
|
5
|
KŘP Ústeckého kraje
|
1
|
5
|
KŘP Libereckého kraje
|
2
|
6
|
KŘP Královéhradeckého kraje
|
2
|
2
|
KŘP Pardubického kraje
|
2
|
2
|
KŘP Kraje Vysočina
|
0
|
1
|
KŘP Jihomoravského kraje
|
3
|
2
|
KŘP Zlínského kraje
|
0
|
3
|
KŘP Olomouckého kraje
|
1
|
3
|
KŘP Moravskoslezského kraje
|
4
|
3
|
Útvary s celostátní působností
|
0
|
0
Ad 2. Celkem 6 případů použití zbraně proti osobě v roce 2025 mělo za následek smrt osoby, proti níž byla zbraň použita.
Ad 3. Generální inspekce bezpečnostních sborů byla informována o všech případech použití zbraně proti osobě evidovaných v roce 2025.
Ad 4. Žádný z případů použití zbraně, které byly evidovány v roce 2025 a jejichž šetření už bylo ukončeno, nebyl vyhodnocen jako neoprávněný.
Ad 5. Povinný subjekt nedisponuje požadovaným statistickým údajem, aniž by mu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost takovou statistikou disponovat. Povinný subjekt by musel požadovaný statistický údaj zpětně vytvořit na základě analýzy dokumentů vztahujících se k jednotlivým případům použití zbraně v roce 2025 a dokumentů vztahujících se k případnému převedení na jinou funkci nebo případnému přeložení do jiného místa služebního působiště těch příslušníků Policie České republiky, kteří v těchto případech použili zbraň. Takovou povinnost však zákon č. 106/1999 Sb. povinnému subjektu neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto zákona stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Ad 6. V případě, který je předmětem žadatelčina zájmu, šlo o použití zbraně proti osobě.
Ad 7. Tento případ na místě převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Ad 8. Příslušník Policie České republiky, který v tomto případě použil zbraň, byl propuštěn ze služebního poměru.
Ad 9. Viz ad 6.
Ad 10. Použití zbraně v tomto případě mělo za následek smrt osoby, proti níž byla zbraň použita.
11. Příslušník Policie České republiky, který v tomto případě použil zbraň, byl zařazen v Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje.
PhDr. Jiří Vokuš, 18. března 2026