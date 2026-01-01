Použití a držení zbraně
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požadovala poskytnutí následujících informací.
„1) Žádám o zaslání údajů o celkovém počtu použití zbraně k jejímu účelu (tedy nikoliv jako donucovacího prostředku) v letech 2020-2024.
5) Zajímalo by mne, zda vnitřní předpisy Policie ČR mají doplňující úpravu použití zbraně podle § 56 a § 58 zákona o Policie. Pokud ano, žádám o zaslání takového dokumentu.
6) Další dotaz směřuji na úpravu § 56 odst. 1 písm. g) zákona o Policii ČR. Konkretizují vnitřní předpisy Policie ČR určitým způsobem toto ustanovení, případně jakým způsobem nebo postačuje zaslání takového dokumentu. A současně mne zajímají počty oprávněného použití zbraně pod tímto zákonným důvodem v letech 2020-2024.
7) Disponujete údaji o použití soukromé zbraně policisty? Pokud ano, žádám o zaslání počtů případů použití soukromé zbraně v letech 2020-2024.
8) Konkretizují vnitřní předpisy vymezení pojmu „nebezpečný pachatel“ a pokud ano, jakým způsobem?
9) Žádám o zaslání Etického kodexu Police ČR vztahujícímu se ke služební kázni příslušníků.
10) Rozlišuje Policie výcvik ve smyslu § 51 zákona o Policii a výcvik vztahující se k § 10 odst. 4 písm. c) zákona o Policii? Pokud ano, jakým způsobem?“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., žádost o informace posoudila a k jednotlivým bodům Vám sděluje následující:
Ad 1)
|
rok
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
použití zbraně celkem
|
14
|
14
|
26
|
27
|
35
|
z toho neoprávněné
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
toho neúčinné
|
3
|
5
|
5
|
15
|
10
|
zranění osoby
|
3
|
3
|
6
|
2
|
8
|
z toho smrtelné
|
0
|
2
|
2
|
0
|
1
Ad 5)
Ano, Policie České republiky disponuje interním aktem řízení upravujícím použití donucovacích prostředků a zbraně. Jedná se o metodickou příručku ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 1/2017, k používání donucovacích prostředků a zbraně příslušníky Policie České republiky. Tuto metodickou příručku povinný subjekt žadatelce zaslal po vyloučení těch informací, u kterých to stanovuje zákon č. 106/1999 Sb.
Ad 6)
Kromě výše uvedené metodické příručky povinný subjekt nedisponuje jiným vnitřním předpisem, který by předmětné ustanovení upravoval.
Co se týká počtu oprávněného použití tohoto oprávnění v letech 2020-2024 povinný subjekt sdělil, že v roce 2020 se jednalo o 5 použití, v roce 2021 o 7 použití, v roce 2022 to bylo 9 případů, v roce 2023 se jednalo o 5 případů a v roce 2024 to byly celkem 3 případy.
Ad 7)
Povinný subjekt sděluje, že dle informací o mimořádných událostech nedošlo v uvedeném období k použití soukromé zbraně policistou.
Ad 8)
V odborné literatuře - autoři ŠTEINBACH, M., ŠLESINGER, R., ZIMMERMANN, M., BÍLEK. M., HLAVÁČOVÁ, K., Zákon o Policii České republiky, Komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 300s., se k osobě nebezpečného pachatele uvádí, že „Obsah pojmu „nebezpečný pachatel“ není normativně definován a zpravidla vychází z pomůcek nenormativní povahy (např. stanovisko Ministerstva vnitra a Policejního prezidia České republiky ze dne 19. října 2010, číslo jednací MV-96415-2/OBP-P-2010). Pro účely § 56 lze z elementárního hlediska obecně považovat za „nebezpečného pachatele“ fyzickou osobu představující vzhledem ke svému jednání natolik závažné ohrožení života nebo zdraví jiných osob nebo značných hodnot majetkového charakteru, že eliminace hrozby představované takovou osobou je z hlediska veřejného zájmu (pro ochranu společnosti) nezbytná a oprávněně žádoucí i za předpokladu a s vědomím, že během procesu zneškodnění konkrétní osoby s vysokou mírou pravděpodobnosti může dojít k jejímu vážnému zranění, nebo dokonce usmrcení.“.
Ad 9)
Požadovaný dokument povinný subjekt žadatelce poskytl.
Ad 10)
Policie České republiky nerozlišuje výcvik ve smyslu ustanovení § 51 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky a výcvik vztahující se k ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 13. 2. 2025