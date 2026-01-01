Poučení oběti trestného činu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala vybraná krajská ředitelství policie o následující informace (cituji):
„a) aktuálního znění poučení, které Vaše krajské ředitelství předává obětem trestných činů
b) a případně je-li to možné, také stručné informace o způsobu jeho praktického předávání (např. v jaké formě, kdy, kým, zda osobně či písemně, popř. zda existují příručky nebo interní směrnice). Uvítám i Vaše návrhy na zlepšení.“.
Policejní prezidium České republiky tyto žádosti z důvodu procesní ekonomie sloučilo do žádosti jedné a sdělilo žadatelce, že na první bod žádosti již žadatelce odpovědělo Krajské ředitelství policie Libereckého kraje v prosinci 2025 a tato odpověď je zveřejněna na https://policie.gov.cz/clanek/zadost-o-informace-k-ucinenemu-podani-169895.aspx. Na tuto odpověď Policejní prezidium České republiky odkázalo a zároveň na základě vyjádření úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky dále uvedlo, že oběti je policistou předáváno také poučení "Peněžitá pomoc obětem trestných činů ze strany státu", pokud má oběť na toto právo. Vzor poučení byl žadatelce zaslán.
Součástí odpovědi byla i informace, že výše uvedený postup je jednotný v rámci celé Policie České republiky. Možné rozdíly pramení pouze z faktu, že oběť se může policisty dotázat na dovysvětlení některých bodů poučení.
K písmenu b) Vaší žádosti pak byla žadatelce zaslána „Metodiku přístupu policie k vybraným typům zvlášť zranitelných obětí“.
pplk. JUDr. Lucie Žárská,10. 4. 2026