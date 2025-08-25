Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Potvrzená třetí oběť zářijových povodní
Třetí potvrzenou obětí zářijových povodní v Olomouckém kraji je 42letý muž z Jesenicka.
Od polských kolegů jsme obdrželi výsledky odborného zkoumání DNA provedeného u ostatků nalezených 10. dubna v Polsku nedaleko obce Glucholazy. O nálezu jsme veřejnost informovali 11. dubna.
Analýzou DNA bylo potvrzeno, že se jedná o 42letého muže z Jesenicka, kterého jsme pohřešovali od 14. září. Tehdy rozbouřená řeka Staříč v obci Lipová-lázně strhla vozidlo, ve kterém zůstaly tři osoby. Tělo sedmadvacetileté ženy bylo nalezeno v říjnu u obce Glucholazy v Polsku. Její totožnost se podařilo ověřit také na základě analýzy DNA. Posledního pohřešovaného muže se nám doposud nalézt nepodařilo.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
25. srpna 2025