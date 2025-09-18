Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Potvrdit žádost o přátelství
Obětí vydírání ze strany „přítele“ ze sociálních sítí se můžete stát během pár vteřin.
Případ, kterým se aktuálně zabývají strakoničtí kriminalisté, je zářnou ukázkou toho, proč si nepřidávat do svých virtuálních přátel na sociálních sítích lidi, které jste nikdy neviděli. Může se totiž stát, že vaše fotografie zneužijí a vytvoří z materiálu, který jim tak poskytnete, videa, která rozhodně nechcete, aby viděli vaši známí a bude vás vydírat tím, že je zveřejní, pokud jim nezaplatíte částku, kterou sami určí. Přesně tento příběh se odehrál včera ve Strakonicích. Muž, který celou záležitost oznámil, nikomu nic neposlal, přesto udělal chybu tím, že přijal žádost o přátelství cizí ženy, které tak o sobě poskytl citlivý materiál, který zneužila k tvorbě nevhodného videa. I když žádné peníze neposlal, být obětí vydírání rozhodně není nic příjemného, především když si myslíte, že jste právě získali novou "kamarádku." Tak myslete na to, že tihle domnělí přátelé vám mohou připravit pěkně horké chvíle, o které, věřte, nestojí nikdo z nás.
Nesdílejte své soukromí s lidmi, které jste nikdy neviděli a pokud s nimi začnete komunikovat, rozhodně jim nesdělujte žádné citlivé informace a už vůbec nikomu neposkytujte své intimní fotografie.
