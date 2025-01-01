Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Potřeboval jen do servisu
Testu na drogy se řidič odmítl podrobit s tvrzením, že mu to neumožňuje víra. [VIDEO]
Plné ruce práce měli v uplynulých dnech v Brně dálniční policisté se čtyřicetiletým řidičem černého automobilu Audi. Hlídka si na Hněvkovského ulici všimla vozidla bez registrační značky, které mířilo do centra. Jakmile muž za volantem zpozoroval, že za ním policisté vyrazili, okamžitě sešlápl plynový pedál, projel křižovatkou na červenou a ve vysoké rychlosti se pokusil ujet. Ve snaze uniknout neváhal jet ani v protisměru. Veškerá jeho snaha byla nakonec marná. Hlídka jej dostihla právě ve chvíli, kdy se snažil od odstaveného vozu nenápadně odejít.
Následná kontrola odhalila hned několik důvodů, proč se muž policejní kontrole snažil vyhnout. Kromě toho, že řídil nepojištěné vozidlo bez registrační značky a hrubě porušoval dopravní předpisy, měl rovněž platný zákaz řízení až do roku 2027.
Dechová zkouška na alkohol byla negativní. Testu na přítomnost omamných a psychotropních látek se však řidič na místě odmítl podrobit s tvrzením, že mu to neumožňuje víra. Odmítl se podrobit i následnému lékařskému vyšetření. Případem se nadále zabývají brněnští policisté.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 4. září 2025