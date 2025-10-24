Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Posun v případu vozidla utopeného v Lipně

Pitva potvrdila, že ve vraku rakouského automobilu byli dva muži. 

Soudní pitva nařízená v případu nálezu lidských pozůstatků ve vozidle, které ve středu vyprostili policejní potápěči z Lipna, potvrdila, že se jednalo o dva muže a zároveň nebyly zjištěny známky cizího zavinění. K potvrzení totožnosti obou mužů byly odebrány vzorky DNA, které budou podrobeny znaleckému zkoumání. Českokrumlovští kriminalisté se budou případem i nadále zabývat. To, jak muži zemřeli, bude předmětem dalšího vyšetřování. Jakmile se v této věci objeví nové okolnosti, budeme veřejnost informovat. 

Pro zobrazení příspěvku povolte marketingové cookies.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
24. října 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 