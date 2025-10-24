Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Posun v případu vozidla utopeného v Lipně
Pitva potvrdila, že ve vraku rakouského automobilu byli dva muži.
Soudní pitva nařízená v případu nálezu lidských pozůstatků ve vozidle, které ve středu vyprostili policejní potápěči z Lipna, potvrdila, že se jednalo o dva muže a zároveň nebyly zjištěny známky cizího zavinění. K potvrzení totožnosti obou mužů byly odebrány vzorky DNA, které budou podrobeny znaleckému zkoumání. Českokrumlovští kriminalisté se budou případem i nadále zabývat. To, jak muži zemřeli, bude předmětem dalšího vyšetřování. Jakmile se v této věci objeví nové okolnosti, budeme veřejnost informovat.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
24. října 2025