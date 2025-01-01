Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Postrach vloupání do rodinných domů v Ostravě byl dopaden
Obviněný muž skončil znovu za mřížemi.
Od první poloviny května tohoto roku policisté z Ostravy přijímali oznámení o vloupáních především do rodinných domů, novostaveb, přístřešků i kůlen. Jeho cílem byly také sklepy. Tyto případy měly jednu věc společnou, tím bylo místo páchání. Neznámý pachatel se vracel do stejných lokalit, a to mnohdy i dvakrát během jedné noci. Především se zaměřoval na okrajové části Ostravy, například Hošťálkovice či Lhotku. Za použití hrubé síly a násilí vnikl na pozemek, jindy naopak zdolal oplocení bez poškození, a poté za použití nářadí například vypáčil dveře či okna napadených objektů. Bral vše, co mělo hodnotu a mohl to nějakým způsobem zpeněžit. Například aku vrtačku, kompresor, gola sady klíčů, jízdní kola či kočárek, ale jeho pozornosti neunikl ani alkohol. V jednom případě dokonce po rozbití okna vnikl do novostavby mateřské školky, kde odcizil velké množství nářadí firmě, která tam prováděla rekonstrukci. Jeho zájmu neuniklo i vozidlo, které bylo zaparkováno na pozemku domu.
Případy se začali zabývat kriminalisté z Ostravy-Přívozu. Pracovali hned s několika verzemi, jednak že tyto skutky může mít na svědomí více pachatelů, nebo naopak se na danou lokalitu zaměřil pachatel, který tam může mít vazby. Operativní činností, vyhodnocením získaných poznatků a kamerových záznamů se potvrdily obě verze. Více jak deset skutků má mít na svědomí 31letý muž, který trestnou činnost páchal buď sám, nebo měl k sobě dva spolupachatele ve věku 30 a 21 let. I přesto, že měli kriminalisté na hlavního podezřelého nastřádané neprůstřelné důkazy, nedařilo se ho zadržet. Důvod byl jasný. Muž byl na pohybu a zdržoval se na různých místech. Z tohoto důvodu přívozští kriminalisté v první polovině srpna přijali opatření s jasným cílem. Zadržet podezřelého muže, aby již nemohl pokračovat v páchání trestné činnosti. Na základě předchozího souhlasu státního zástupce byl muž zadržen v bytě, kde se před strážci zákona schovával.
Komisař 7. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání proti 31letému muži, kterému prokázal dvanáct skutků se škodou více jak 300.000 korun. Obvinil ho z trestných činů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Také byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. V případě odsouzení mu hrozí až pětileté vězení. Recidivista s muži zákona spolupracoval a ke svému jednání se doznal. Jak se ukázalo, tak odcizené věci měli v několika případech prodávat náhodným lidem. Další muži byli obviněni ze stejných trestných činů. Hrozí jim vězení až na tři roky. Muži jsou stíháni na svobodě. Také s kriminalisty spolupracovali a ke svému jednání se doznali.
V současné době stále probíhá prověřování případu, kdy není vyloučeno, že se právě 31letému obviněnému bude trestní stíhání rozšiřovat o více jak dvanáct skutků, které měl páchat jak na Opavsku, tak i na jiných místech v Ostravě.
Policisté proto v takovýchto případech majitelům objektů a domů doporučují, aby je řádně uzamkli a zabezpečili proti vloupání, ať již složitějšími zamykacími systémy, ochrannými mřížemi nebo například uzamykatelnými okenicemi. Také na zahradách svých pozemků nenechávejte volně odložené cenné věci. Tyto můžou být právě lákadlem pro zloděje.
por. Bc. Eva Michalíková