Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Postrach obchodních domů v kraji dopaden
Muže podezřelého z krádeží v Ústeckém kraji zadržela policie v Lovosicích.
Policisté z obvodního oddělení v Lovosicích dopadli muže, který měl být od začátku ledna letošního roku postrachem obchodních domů napříč Ústeckým krajem. Podezřelý se měl postupně dopustit několika krádeží v různých městech kraje.
Podezřelý měl krást dvakrát v Teplicích, dvakrát v Chomutově a jednou také v Ústí nad Labem. Jeho „série“ však skončila v Lovosicích, kde měl být při dalším pokusu o krádež přistižen ostrahou místního obchodního domu.
Pracovníci ostrahy muže na místě zadrželi a přivolali hlídku policie. Přivolaní policisté z Lovosic následně jeho lustrací zjistili, že muž není podezřelý pouze z aktuální krádeže, ale měl mít na svědomí také další obdobné skutky v rámci Ústeckého kraje.
Lovosičtí policisté proto na základě zjištěných skutečností muže zadrželi a eskortovali na policejní služebnu, kde s ním byly provedeny potřebné procesní úkony. Policisté si od dalších součástí vyžádali spisové materiály k případům, ve kterých byl podezřelý již dříve řešen v souvislosti s krádežemi v Teplicích, Chomutově a Ústí nad Labem. Díky shromážděným podkladům mohli policisté jednotlivé skutky propojit a podezření z další trestné činnosti zadokumentovat. Celková škoda způsobená jeho jednáním byla vyčíslena na zhruba 14 tisíc korun.
Po prokázání viny hrozí muži za spáchání trestného činu trest odnětí svobody až na dvě léta.
13. 03. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje