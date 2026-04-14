Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Postrach majitelů domů i zahrádek dopaden
Zradily ho vlastní boty.
Policisté dopadli muže, který v posledních měsících přidělal starosti majitelům rodinných domů a zahrádek v Klášterci nad Ohří. Původně neznámý pachatel totiž několikrát vnikl na pozemky zmíněných objektů, kde pak kradl převážně nářadí, anebo se o to v některých případech neúspěšně pokoušel. Jednou „navštívil“ také objekt základní školy. Celková škoda způsobená jeho činností byla vyčíslena na 70 tisíc korun.
K první vloupačce došlo koncem ledna, kdy v noci vnikl na pozemek rodinného domu, kde pak ze zahradního domku a verandy odcizil různé nářadí, hračky, lyže, a dokonce i srnčí trofej s parožím. Na odcizených věcech tím majiteli způsobil škodu nejméně 26 tisíc korun a poškozením dveří zahradního domku nejméně ve výši 4 tisíce korun.
Začátkem února kontaktoval policii majitel dalšího rodinného domu s tím, že na svém pozemku po čtvrté hodině odpoledne přistihl neznámého muže, který měl v ruce jeho křovinořez, jež byl předtím uložený v zahradním domku. Vyběhl za ním, chytil ho za bundu, avšak dotyčný se mu vysmekl a dal se na útěk. Majitel neznámého zloděje pronásledoval, hledal ho po Klášterci i pomocí vozidla. Přitom telefonicky kontaktoval policii a informoval ji o popisu muže i o místě, kde se mu dotyčný při pronásledování ztratil. Policisté díky jeho informacím následně v ulici Okružní vypátrali muže odpovídajícího popisu, jehož zastavili a následně zadrželi a umístili do cely. Vyšetřovatel poté tohoto 26letého muže obvinil ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody.
Ani probíhající trestní stíhání však dotyčného zřejmě od páchání další trestné činnosti neodradilo a policisté zjistili, že tento mladý muž má mít na svědomí i další vloupačky.
Šlo o vloupání do zahrádek v zahrádkářských koloniích, kde původně neznámý pachatel vnikl nebo se pokusil vniknout do několika chatek či zahradních domků. Některé z nich pak prohledal a odcizil například vysavač, aku pilu, křovinořez a obdobné věci v hodnotě několika tisíc korun. Další škodu (ve výši nejméně 15 tisíc korun) navíc majitelům zahrad způsobil rozbitím oken, dveří apod.
V posledním případě se dotyčný rozhodl pro změnu a k vloupání si vybral budovu základní školy. Po rozbití okna vnikl do objektu a odcizil odtud notebook a různé nářadí. Způsobená škoda se vyšplhala na bezmála 20 tisíc.
Policisté se od začátku všemi zmíněnými případy zabývali, na místech zajišťovali stopy a prováděli operativní šetření. Díky vyhodnocení trasologických stop a jejich porovnání se zajištěnou obuví podezřelého, vyhodnocení kamerových záznamů a dalšímu šetření se jim podařilo zjistit, že všechny popsané skutky má mít na svědomí zmíněný 26letý muž. Zadrželi ho a vyšetřovatel ho obvinil z dalších krádeží a poškození cizí věci. Obviněný se pod tíhou důkazů ke svému jednání doznal.
S ohledem na pokračování v trestné činnosti policejní vyšetřovatel podal podnět ke vzetí obviněného do vazby, s nímž se státní zástupce i soudce ztotožnil a nyní se již dotyčný nachází ve vazební věznici. Ve vězení může v případě prokázání viny strávit až tři roky.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
14. dubna 2026