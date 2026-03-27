Postrach chatařů skončil za mřížemi
Jeho bilance 19 chatek se škodou téměř 300 tisíc korun.
Postrach chatařů na Teplicku už je za mřížemi. Jeho rajonem byly Bystřany, Krupka a Trnovany. Během dvou zimních měsíců stihl vykrást 19 chatek. Bral, co mu přišlo pod ruku. Od elektroniky, přes nářadí až po alkoholické nápoje. Většinu věcí pak zpeněžil. Majitelům vznikla škoda na odcizených věcech téměř 170 tisíc korun. Dalších 113 tisíc korun je škoda na poškození chatek. Ke své smůle však zanechal na místě několik stop, které dovedly policisty k jeho osobě. Po sdělení ze tří trestných činů, a to krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody, ho soud poslal do vazby. Tam si počká na rozsudek o svém trestu.
27. března 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí