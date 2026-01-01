Policie České republiky  

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Posprejování fasády domu

Vandal si vyhlédl dům ve Varšavské ulici, v Táboře. 

Táborští policisté šetří poškození fasády domu v Táboře. Vandal v přesně nezjištěné době před od 4. do 6. března 2026 poškodil sprejovými barvami fasádu domu ve Varšavské ulici číslo 2746, v Táboře, a to nečitelnými nápisy. Tím způsobil škodu odhadem za 15 tisíc korun.

Žádáme tímto každého, kdo by byl svědkem uvedeného jednání, případně měl k aktivitám sprejerů informace, aby je předal policistům na jejich služebně v Divadelní ulici v Táboře, případně na telefonní lince 974 238 700.

 Děkujeme.

Sprejeři se tímto jednání dopouští trestného činu, a to přečinu poškození cizí věci. Trestní zákoník za takovéto skutky stanoví, mimo jiné, až trest odnětí svobody na dobu až jednoho roku.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  10. března 2026    

