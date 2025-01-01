Policie České republiky  

Ústecký kraj

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Posprejoval fasádu panelového domu v Děčíně

Mladíka, který posprejoval fasádu paneláku, dopadli děčínští policisté. 

Mladý umělec se rozhodl, že své ,,umění“ ukáže na nevhodném místě. Jak policisté prověřováním zjistili, mladý muž si  koncem července letošního  roku vybral  fasádu panelového domu v děčínských Březinách,  na které měl  černým sprejem  vytvořit nápis Bosker. Svými grafickými dílem, či  uměleckým talentem ale nikoho nenadchl, spíše  naopak. Způsobená  škodu na majetku  činila  30 tisíc korun.  

V těchto dnech policisté z obvodního oddělení Děčín – město sdělili jednadvacetiletému muži z Děčína  podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. V případě uznání  viny u soudu  hrozí mladíkovi trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. 

Děčín 14. srpna 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

posprejovaná fasáda

posprejovaná fasáda 

