Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Posprejoval fasádu panelového domu v Děčíně
Mladíka, který posprejoval fasádu paneláku, dopadli děčínští policisté.
Mladý umělec se rozhodl, že své ,,umění“ ukáže na nevhodném místě. Jak policisté prověřováním zjistili, mladý muž si koncem července letošního roku vybral fasádu panelového domu v děčínských Březinách, na které měl černým sprejem vytvořit nápis Bosker. Svými grafickými dílem, či uměleckým talentem ale nikoho nenadchl, spíše naopak. Způsobená škodu na majetku činila 30 tisíc korun.
V těchto dnech policisté z obvodního oddělení Děčín – město sdělili jednadvacetiletému muži z Děčína podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. V případě uznání viny u soudu hrozí mladíkovi trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
Děčín 14. srpna 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje