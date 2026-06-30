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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Poslední školní týden ve znamení celorepublikové akce „Zebra se za Tebe nerozhlédne“

Policisté a zástupci týmu BESIP u přechodů v blízkosti škol. 

S příchodem letních prázdnin se každoročně koná bezpečnostní opatření, a to především u základních škol, v celém našem Libereckém kraji. Zástupci Policie ČR a Týmu silniční bezpečnosti dohlíželi na malé i větší školáky, ale zároveň jim i radili, jak se správně u přechodů pro chodce chovat, jak se správně rozhlížet a proč mají i malí cyklisté ze svého kola při přecházení vozovky přes přechod sesednout z kola a také nezbytnost užívání cyklistických helem. Policisté dětem připomínali, že bezpečné zásady v silniční dopravě neplatí pouze ve školním roce, ale i o prázdninách, kdy mají mnohem více volného času, při kterém se pohybují převážně venku.

S dětmi, které se do škol dopravovali s rodiči automobily, policisté hovořili o důležitosti používání zádržných systémů (dětské autosedačky, podsedáky) a bezpečnostních pásů. Nutnost jejich užití je často, převážně ze stran rodičů podceňovaná, ale i na krátké vzdálenosti může dojít k nehodě, jejíž následky mohou být závažné.

Každé z oslovených dětí obdrželo malý tematický dárek v podobě pracovního sešitu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ nebo edukativního listu „Střeštěnov“.

Připomínáme, abyste na sebe dávali pozor, ať už jako chodci, cyklisté nebo řidiči, spolujezdci, a to nejen v těchto horkých dnech, ale i po celé letní prázdniny.

30.6.2026
por. Zuzana Gelič

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