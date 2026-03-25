Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Poslali mu na účet jeho vlastní peníze, které pak předal kurýrovi
Policisté z oddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Plzeň se zabývají případem podvodného jednání, ke kterému došlo v polovině prosince loňského roku.
Poškozeného tehdy prostřednictvím jedné ze sociálních sítí kontaktovala dosud neznámá žena, která se mu představila jako zaměstnankyně jedné společnosti. Sdělila mu, že má u jejich společnosti vedený účet s částkou 550 tisíc korun a že je nutné z tohoto účtu vybrat část finančních prostředků. Starší muž o založení takového účtu nevěděl, nicméně po instalaci aplikace se mu účet vedený na jeho jméno zobrazil. Po podání žádosti o výběr částky 320 tisíc korun byl následně přepojen na údajného manažera společnosti.
Ten po poškozeném požadoval pro realizaci výběru zaplacení „daně“ ve výši 280 tisíc korun a následně ještě doplatek 150 tisíc korun z důvodu údajně chybného výpočtu. Poškozenému bylo sděleno, že tyto finanční prostředky nejprve obdrží na svůj účet, poté je vybere z bankomatu a předá kurýrovi. Následující den bylo po poškozeném požadováno zaplacení dalších 450 tisíc korun z důvodu neuzavřeného obchodu a následně 600 tisíc korun kvůli údajně špatně nastavené akvizici. I v těchto případech se opakoval stejný scénář, tedy zaslání peněz na účet poškozeného, jejich výběr a předání kurýrovi.
Poškozený následně zjistil, že téměř veškeré jeho finanční prostředky byly bez jeho vědomí převedeny ze spořicích účtů na běžný účet a poté jím samotným odčerpány v souvislosti s výše uvedenými platbami kurýrovi. Tímto jednáním mu mohla vzniknout celková škoda ve výši nejméně 1 480 000 korun.
Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu a přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací. V rámci prověřování získali fotografie, na nichž je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.
Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří by mohli pomoci s identifikací osoby zachycené na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo kontaktovali linku 158.
por. Michaela Raindlová
25. března 2026