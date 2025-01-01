Policie České republiky  

Poskytnutí záznamu z tísňové linky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

ŽÁDOST:

  1. informaci o tom, zda policie disponuje záznamem z operačního střediska či nahrávkou hovoru ze dne xxx v cca. xxx hod., kdy oznamovatel, můj Klient, volal ohledně incidentu nepředání dcery xxx, matce, paní xxx a pokud ano, prosím o zaslání či zpřístupnění tohoto záznamu či nahrávky hovoru,
  2. informaci o tom, zda policie disponuje denním hlášením ohledně incidentu popsaného v bodě 1., a pokud ano, prosím o zaslání či zpřístupnění tohoto denního hlášení / výpisu ze služebního záznamu,
  3. informaci o tom, zda v návaznosti na oznámení incidentu ze strany Klienta popsaného v bodě 1. policie disponuje jiným záznamem v jakékoli podobě o komunikaci s paní xxx, v souvislosti s incidentem popsaným v bodě 1., a pokud ano, prosím o zaslání či zpřístupnění tohoto záznamu,
  4. informaci o tom, zda v návaznosti na oznámení incidentu ze strany Klienta popsaného v bodě 1., byl proveden u paní xxx, test na drogy, a pokud ano, s jakým výsledkem, o jaký druh testu se jednalo, přítomnost jakých druhů drog byla zkoumána, a jak dlouho zpětně odhalí takový test přítomnost drog v těle, zejména pervitinu.“

ODPOVĚĎ:

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli poskytla k bodu 1 žádosti záznam hovoru žadatele na linku tísňového volání, a k bodu 2 žádosti záznam ze systému JITKA, kde je zaznamenáno hlášení o incidentu, který žadatel oznamoval.

Ve zbylé části žádosti přistoupil povinný subjekt k vydání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

por. Bc. Pavla Mašínová, 29. 12. 2025

