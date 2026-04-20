Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí úředního záznamu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
"...Tímto žádám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí kopie tohoto úředního dokumentu (případně úředního záznamu, protokolu), který se týká předání mého psa do péče známému ze dne 9.3.2026."
Policie České republiky poskytla žadateli ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. c) InfZ datový soubor obsahující požadovaný dokument.
Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
20. 4. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
23. 4. 2026