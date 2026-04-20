Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poskytnutí úředního záznamu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

"...Tímto žádám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí kopie tohoto úředního dokumentu (případně úředního záznamu, protokolu), který se týká předání mého psa do péče známému ze dne 9.3.2026."

Policie České republiky poskytla žadateli ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. c) InfZ datový soubor obsahující požadovaný dokument.

Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
20. 4. 2026

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
23. 4. 2026

