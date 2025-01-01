Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Poskytnutí úředního záznamu o přijatém oznámení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
ŽÁDOST:
„1. Kopii úředního záznamu o mém oznámení ze dne xxx nebo jiného dokumentu potvrzujícího, že k oznámení došlo.
2. Informaci o dosud provedených úkonech Policie ČR ve věci oznámeného incidentu, včetně přijatých opatření k zajištění mé bezpečnosti.“
ODPOVĚĎ:
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli k bodu č. 1 požadovaný dokument poskytla.
K bodu 2 žádosti: V návaznosti na oznámení o incidentu domácího násilí bylo posouzeno, zda jsou splněny podmínky pro vykázání, incident byl v souladu s metodikou při incidentech domácího násilí s přítomností nezletilého oznámen Úřadu Městské části Praha 17, jako místně příslušnému orgánu dle místa trvalého bydliště nezletilého, a spis byl postoupen Městskému úřadu Varnsdorf, Odboru správních činností, a to s oznámením o přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Další kroky nebyly s ohledem na ojedinělost incidentu, což vyplývá z poskytnutého úředního záznamu, činěny. Výsledek správního řízení vedeného Městským úřadem Varnsdorf nebyl povinnému subjektu sdělen, a v této věci je tedy nutné obrátit se na příslušný správní úřad.
por. Bc. Pavla Mašínová, 29. 12. 2025