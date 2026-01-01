Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Poskytnutí statistik trestné činnosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se domáhal statistiky evidovaných trestných činů v jednotlivých okresech kraje za období 2020-2025 v jednotlivých letech, konkrétně počtu registrovaných skutků vedených dle tzv. „souhrnných řádků“ (součty jednotlivých TSK do kategorií násilná kriminalita, mravnostní kriminalita, krádeže vloupáním, krádeže prosté, ostatní majetková kriminalita, majetková kriminalita, ostatní kriminalita, obecná kriminalita, zbývající kriminalita, hospodářská kriminalita, válečné a protiústavní činy, celková kriminalita).
Povinný subjekt požadovanou informaci poskytnul formou sešitů excel tabulky.