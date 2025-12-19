Policie České republiky  

Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poskytnutí informací týkajících se dopravního značení v obci Nový Knín

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o informace týkajících se dopravního značení v obci Nový Knín:

„1.
Zda byla v období od 02.12.2020 provedena jakákoli změna schváleného dopravního značení na komunikaci II/114 v obci Nový Knín na náměstí Jiřího z Poděbrad, které Vám zasílám v příloze této žádosti.

 2.
Pokud byla taková změna provedena, žádám o sdělení:

-       data schválení změny,

-       orgánu, který změnu schválil,

-       čísla jednacího nebo jiného identifikátoru rozhodnutí / stanovení,

-     popisu provedené změny (včetně uvedení, které dopravní značky byly změněny, odstraněny nebo nově osazeny).

 3.
Zda je aktuálně platné dopravní značení na uvedeném místě v souladu s posledním schváleným stanovením místní úpravy provozu.“

Policie České republiky žadateli požadované informace poskytla:

K bodu 1):
Ano, oproti situaci přiložené k žádosti byly provedeny změny.

K bodu 2):
- KRPS-97441/ČJ-2023-011106, 13. 4. 2023 – zřízení vyhrazeného parkovacího stání, odsouhlaseno PČR DI Příbram, stanovil silniční správní úřad Dobříš MDOB 30928/2023/Von,  13. 4. 2023

 - KRPS-98050/ČJ-2025-011106, 6. 5. 2025 – úprava parkovacích stání v prostoru nám. Jiřího z Poděbrad – kolmá parkovací stání pro parkování couváním, odsouhlaseno PČR DI Příbram, stanovil silniční správní úřad Dobříš MDOB 34712/2025/Von, 21. 5. 2025

K bodu 3):
Stávající dopravní značení neodpovídá návrhu dle předložené přílohy.

-   Zast. BUS vč. souvisejícího DZ se nenachází v uvedeném místě

-   DZ B29 + E13 (Mimo autobusy a zásobování) není osazeno

-    V místě DZ B29 se nachází (je přesunuto) DZ B28 + E8d + E13 (mimo autobusy a zásobování; nástupní plocha pro požární techniku)

-    V místě navrhovaných mobilních betonových květníků se nachází DZ Z1 + S1

-    Není osazeno: DZ B24a, C4a a mobilní betonový květník v horní části náměstí

-    Není osazeno: DZ IP13e (K+R) + E13 + E8d ve spodní části náměstí

Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
19. 12. 2025

Vkladatel:
mjr.Mgr. Vlasta Suchánková
22. 12. 2025

© 2025 Policie ČR

