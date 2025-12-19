Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informací týkajících se dopravního značení v obci Nový Knín
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o informace týkajících se dopravního značení v obci Nový Knín:
„1.
Zda byla v období od 02.12.2020 provedena jakákoli změna schváleného dopravního značení na komunikaci II/114 v obci Nový Knín na náměstí Jiřího z Poděbrad, které Vám zasílám v příloze této žádosti.
2.
Pokud byla taková změna provedena, žádám o sdělení:
- data schválení změny,
- orgánu, který změnu schválil,
- čísla jednacího nebo jiného identifikátoru rozhodnutí / stanovení,
- popisu provedené změny (včetně uvedení, které dopravní značky byly změněny, odstraněny nebo nově osazeny).
3.
Zda je aktuálně platné dopravní značení na uvedeném místě v souladu s posledním schváleným stanovením místní úpravy provozu.“
Policie České republiky žadateli požadované informace poskytla:
K bodu 1):
Ano, oproti situaci přiložené k žádosti byly provedeny změny.
K bodu 2):
- KRPS-97441/ČJ-2023-011106, 13. 4. 2023 – zřízení vyhrazeného parkovacího stání, odsouhlaseno PČR DI Příbram, stanovil silniční správní úřad Dobříš MDOB 30928/2023/Von, 13. 4. 2023
- KRPS-98050/ČJ-2025-011106, 6. 5. 2025 – úprava parkovacích stání v prostoru nám. Jiřího z Poděbrad – kolmá parkovací stání pro parkování couváním, odsouhlaseno PČR DI Příbram, stanovil silniční správní úřad Dobříš MDOB 34712/2025/Von, 21. 5. 2025
K bodu 3):
Stávající dopravní značení neodpovídá návrhu dle předložené přílohy.
- Zast. BUS vč. souvisejícího DZ se nenachází v uvedeném místě
- DZ B29 + E13 (Mimo autobusy a zásobování) není osazeno
- V místě DZ B29 se nachází (je přesunuto) DZ B28 + E8d + E13 (mimo autobusy a zásobování; nástupní plocha pro požární techniku)
- V místě navrhovaných mobilních betonových květníků se nachází DZ Z1 + S1
- Není osazeno: DZ B24a, C4a a mobilní betonový květník v horní části náměstí
- Není osazeno: DZ IP13e (K+R) + E13 + E8d ve spodní části náměstí
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
19. 12. 2025
Vkladatel:
mjr.Mgr. Vlasta Suchánková
22. 12. 2025