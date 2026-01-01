Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informací týkajících se dopravní nehody s účastí vozidla Policie ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o informace týkajících se dopravní nehody s účastí vozidla Policie ČR.
1)
Zda k účasti služebního vozidla PČR na předmětné dopravní nehodě došlo v souvislosti s plněním služebních povinností PČR či nikoli.
2)
Zda v okamžiku vzniku nehody byla či nebyla na policejním vozidle rozsvícena zvláštní výstražná světla modré nebo modré a červené barvy, a pokud ano, tak zda oprávněně nebo svévolně. Pokud oprávněně, tak jaká zvláštní povinnost ve smyslu ustanovení článku 2, odst. 2, písm. a) až o) Pokynu policejního prezidenta č. 50 ze dne 8. března 2019 byla předmětnou jízdou, tj. jízdou s užitím zvláštního výstražného zařízení vykonávána a zda o použití zvláštního výstražného zařízení při předmětné jízdě existuje ve smyslu ustanovení čl. 3 odst. 3 téhož Pokynu záznam v knize provozu předmětného služebního vozidla PČR.
3)
Zda v okamžiku vzniku nehody řídil policejní vozidlo tentýž policista, který již absolvoval dopravní nehodu jako řidič policejního vozidla Škoda Octavia „pod majáky“ dne 04 .08. 2023 - v Mělníku, ulici Nádražní, v úseku čerpací stanice Benzina.
4)
jaká je dopravní nehodou způsobená hmotná škoda (škoda vyčíslená v Kč) na policejním vozidle či jiném majetku PČR.
5)
zda předmětná nehoda je vyšetřována řádně, tedy bez protekcí či možností nadržování řidiči policejního vozidla, které v rámci mechanismu, v němž policie skrze tzv. OVK de facto „vyšetřuje sama sebe“ nelze se stoprocentní jistotou vyloučit, a který orgán vyšetřování vede či vedl.“
Policie České republiky žadateli požadované informace poskytla:
K bodu 1):
Ano, k dopravní nehodě došlo při plnění služebních povinností.
K bodu 2):
Ano, v době vzniku dopravní nehody bylo na služebním dopravním prostředku užito oprávněně zvláštní výstražné zařízení.
Zvláštní výstražné zařízení bylo užito dle ust. Čl. 2 odst. 2 písm. a) Pokynu policejního prezidenta č. 50 ze dne 8. března 2019.
Ne, použití zvláštního výstražného zařízení bylo zaznamenáno jiným způsobem v souladu s ust. Čl. 3 odst. 3, Pokynu policejního prezidenta č. 50 ze dne 8. března 2019.
K bodu 3):
Neřídil.
K bodu 4):
Na policejním vozidle byla škoda předběžně odhadnuta na 600 tisíc Kč. Jedná se o laický odhad policisty na místě dopravní nehody a nemusí korespondovat s budoucím odborným vyčíslením škody.
K bodu 5):
Dopravní nehoda byla zaevidována v systému evidence dopravních nehod, bylo jí předěleno č. j. KRPS-322037/PŘ-2025-010606 a je řádně vyšetřována.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
2. 1. 2026
Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
5. 1. 2026