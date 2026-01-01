Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informací týkajících se asistence policie v obci Srbeč
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o informace týkajících se asistence policie v obci Srbeč:
„1. Tímto žádám o informace: kdy byla přivolána Policie ČR z Nového Strašecí do obce Srbeč a v kolik hodin, aby zde asistovala při vstupu na cizí pozemek za účelem odchytu a odvezení koní?
2. V kolik hodin hlídka dorazila od telefonátu na místu určení?
3. Kolik hodin trvala celá akce – od vstupu na pozemek po odvoz zvířat?
4. Proč hlídka nekontaktovala majitelku …. před odvozem zvířat?“
Policie České republiky žadateli požadované informace poskytla:
K bodu 1):
Dne 09. 12. 2025 byla hlídka vyžádána jako asistence krajské veterinární správě při odebrání koní, na místo měla dorazit v 11:00 hod.
K bodu 2):
Na místo určení hlídka dorazila v 11:00 hodin.
K bodu 3):
Celá akce trvala asi hodinu.
K bodu 4):
Protože celá věc byla v gesci krajské veterinární správy a odboru životního prostředí. Hlídka zde asistovala pouze proto, aby nebyl narušen veřejný pořádek.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
2. 1. 2026
Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
5. 1. 2026