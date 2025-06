Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poskytnutí informací k trestnímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informaci:

„V souladu s ust. § 13 zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení informací z řízení ˇČ.j.“KRPS-84523-210/TČ-2023-010171 vedeného proti …..Žádám o sdělení kdo konkrétně nahlížel do výše uvedeného spisového materiálu.Konkrétně, kdo a kdy nahlížel do spisového materiálu a z jakého důvodu.



Jednak do písemné formy a za druhé do elektronické formy v rámci počítačového systému (ETŘ).

Požaduji sdělit veškeré osoby, které jakýmkoliv způsobem nahlíželi do mého spisu. Tedy jednak osoby v souladu s ust. § 65 zákona 141/1961 Sb. ve znění p.p., trestní řádu a také veškeré osoby OČTŘ.“

Policie České republiky poskytla žadateli odpověď:

Elektronická + písemná podoba spisu:

1) 29. 3. 2023 - ... pracovník oddělení příjmu trestního oznámení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje (dále jen „KŘPS“) - příjem trestního oznámení

2) 31. 3. 2023 - administrativní a spisová pracovnice územního odboru (dále jen „ÚO“) Příbram – statistika

3) 3. 4., 11. 4., 13. 4., 14. 4., 20. 4. 2023 - ... obvodní oddělení policie (dále jen „OOP“) Benešov, zpracovatel - věc zde byla původně vedena

4) 4. 4. 2023 - ... OOP Benešov, zpracovatel - věc zde byla původně vedena

5) 30. 3., 21. 4. 2023 - … zástupce vedoucího OOP Benešov

6) 6. 4., 16. 4.2023 - ... OOP Benešov -zpracovatel - věc zde byla původně vedena

7) 6. 4., 19. 4. 2023 - OOP Benešov - administrativní pracovnice, provedení administrativních úkonů vyplývajících z jejího služebního zařazení

8) 13. 4., 14. 4., 21. 4., 25. 4., 1. 6., 27. 6., 14. 8., 18.8, 21. 8., 22. 8., 23. 8., 28. 8., 5. 9., 8. 9., 20. 9., 21. 9., 22. 9., 25. 9., 29. 9., 4. 10., 6. 10., 30. 10., 3. 11., 7. 11., 10. 11., 13. 11., 16. 11., 20. 11., 27. 11., 28. 11. 2023, 25. 7., 30. 7. 2024 – služba kriminální policie a vyšetřování (dále jen „SKPV“) Benešov - administrativní pracovnice - provedení administrativních úkonů vyplývajících z jejího služebního zařazení

9) 31. 5., 1. 8., 2. 8., 22. 8., 30. 8., 31. 8., 21. 9., 25. 9., 3. 10., 5. 10 27. 10., 3. 11., 20. 11., 23. 11., 27. 11., 29. 11. 2023, 17. 4. 2024 - OOK Benešov - administrativní pracovnice - provedení administrativních úkonů vyplývajících z jejího služebního zařazení

10) 21. 7., 27. 7., 7. 8., 8. 8., 11. 8. 2023 - SKPV Benešov - OOK Benešov - administrativní pracovnice - provedení administrativních úkonů vyplývajících z jejího služebního zařazení

11) 19. 9. 2023 - ... ÚO Benešov - kontrolní činnost

11) 25. 4., 17. 7., 3. 10., 2. 11. 2023 - ... OOK Benešov - přijetí spisu na OOK Benešov, zadávání úkolů zpracovatelům a kontrolní činnost v rámci řídící činnosti

12) 31. 5., 31. 7., 18. 8., 23. 8., 18. 9., 21. 9., 5. 10., 31. 10., 2. 11., 7. 11. 2023 - ... komisařka OOK Benešov - provádění procesních úkonů ve věci

13) 10. 11. 2023 - ... komisař OOK Benešov - provádění procesních úkonů ve věci

14) 12. 4., 30. 6., 31. 7., 1. 8., 17. 8. 2023 - ... komisař OOK Benešov - provádění procesních úkonů ve věci

15) 14. 4., 24. 4., 25. 4., 4. 5., 5. 5., 12. 6., 14. 7., 9. 11., 14. 11., 15. 11. 2023 - … OOK Benešov - provádění procesních úkonů ve věci

16) 28. 4. 2023 - kriminalistický technik skupiny kriminalistické techniky ÚO Benešov - ... vložení fotodokumentace

17) 25. 5. 2023 - ... kriminalistický technik skupiny kriminalistické techniky ÚO Benešov - provádění úkonů v rámci plnění služebních povinností

Písemná podoba spisu:

1) zmocněnec poškozené, nahlédnutí do spisu 21. 8. 2023

2) zástupkyně zmocněnce poškozené - přítomna při prostudování spisu dne 14. 11. 2023

3) soudní znalec z oboru kriminalistika, odvětví forenzní biomechanika - zpracovatel znaleckého posudku ve věci - znalci byla poskytnuta část spisového materiálu pro řádné zpracování znaleckého posudku

4) soudní znalkyně z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie - zpracovatelka znaleckého posudku na obviněného - znalkyni byla poskytnuta část spisového materiálu pro řádné zpracování znaleckého posudku



Zpracovatel:

JUDr. Pavel Talacko

6. 6. 2025

Vkladatel:

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

9. 6. 2025

Vyřizuje:

JUDr. Pavel Talacko

