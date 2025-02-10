Policie České republiky  

Poskytnutí informace týkající se stavby bytového domu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informaci:

Žádáme o poskytnutí kopií následujících produktů veřejné správy (stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření), které se týkají stavby bytového domu na parc.č. 58/1, 78/3, 22/2, 540/11, 541/41, k.ú. Dolní Břežany:

1) Policie ČR – souhlas s připojením, č.j. KRPS-151385-1/ČJ-2020-011406 ze dne 9.7.2020

    Policie ČR – Územní odbor Praha venkov- JIH, DI, č.j. KRPAS-48756-1/ČJ-2021-011406 ze dne 15.3.2021

2) Stanovisko ze dne 14.12. 2023 č.j. KRPS-305757-2/ČJ-2023-011406

3) Žádáme dále o poskytnutí dalších případně existujících stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření k tomuto záměru bytového domu na parc.č. 58/1, 78/3, 22/2, 540/11, 541/41, k.ú. Dolní Břežany."

Policie České republiky poskytla žadateli datový soubor obsahující požadovanou informaci.

Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
29. 9. 2025

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
2. 10. 2025

