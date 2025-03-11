Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informace o výjezdu policejní hlídky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informaci:
" poskytnutní č.j. ve věci výjezdu na adresy …, …, ... ve dnech 4.10.2025 a 5.10.2025 v časech 00:00:00 – 23:59:00"
Policie České republiky poskytla informaci, že věc je vedena pod č. j. KRPS-167575-208/TČ-2022-011281.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
29. 10. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
3. 11. 2025