Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informace o návštěvě herce Erdogana Atalaye na Krajském ředitelství policie Středočeského kraje
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informaci:
a) o informace týkající se návštěvy herce Atalaye ze seriálu (něm) KOBA 11, kterého počátkem roku 2025 vyznamenala Středočeská policie. Informace požaduji kompletní od návrhu po realizaci celého projektu včetně služeb a s tím souvisejících (catering, bezpečnostní opatření, zajištění pobytu po dobu akce včetně vícenákladů), dále obsazení schvalovacího orgánu (od návrhu po dokončení).
b) Co má tento herec společného s Českou republikou potažmo s Policií České republiky? Řídí se či inspiruje PČR seriálem KOBRA 11?"
Policie České republiky poskytla žadateli odpověď:
Osobní návštěva osoby Erdogan Atalay dne 03.02.2025 v prostorách Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, v den nástupu nových policistů ke Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, si nevyžádala žádné náklady spojené se zajištěním cateringu, bezpečnostních opaření, zajištění pobytu této osoby v České republice či jiných vícenákladů, neboť tyto služby či opatření nebyly ze strany Krajského ředitelství policie Středočeského kraje zajišťovány.
Pokud žadatel ve své žádosti uvádí, že byl Erdogan Atalay vyznamenán Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, tak k dané věci bylo zjištěno, že jmenovanému ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje udělil pamětní medaili ředitele, kdy její udělení bylo odůvodněno jeho podporou v náborových aktivitách Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a významné podpoře a popularizaci policejní práce, zejména dálničních oddělení.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
12. 9. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
30. 9. 2025