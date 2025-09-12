Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informace o funkcionářích krajského ředitelství
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o životopisy ředitele, náměstka pro vnější službu, náměstka pro službu kriminální policie a vyšetřování a policistů zařazených na oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.
Policie České republiky poskytla žadateli datový soubor obsahující informace ve formě záznamů o kariérním postupu v rámci Policie České republiky („přehled služby“).
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
12. září 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
29. 9. 2025