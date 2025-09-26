Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informace ke střelnici Amálie
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informaci:
1) Zda bylo od data 13.08.2025 zahájeno řízení o vydání povolení k provozování střelnice dle § 52 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu na území Samostatné bažantnice Amálie (CZ2121909003), konkrétně na pozemcích parc. č. 534/3, lesní pozemek; č. 534/5, vodní plocha; č. 535, vodní plocha; č. 537, lesní pozemek; č. 539/2, lesní pozemek; č. 638/3, ostatní plocha; č. 639/1, ostatní plocha; č.639/6, ostatní plocha; č. 516/1, zahrada; č. 526/1, lesní pozemek; č. 526/2, lesní pozemek; č. 526/3, lesní pozemek; č. 528/4, ostatní plocha; č. 530/1, orná půda; č. 526/4, lesní pozemek; č. 540/1, vodní plocha; st. č. 288, zastavěna plocha a nádvoří; st. č. 287, zastavěna plocha a nádvoří; st. č. 286, zastavěna plocha a nádvoří; st. č. 191, zastavěna plocha a nádvoří; st. č. 88/1, zastavěna plocha a nádvoří; st. č. 88/2, zastavěna plocha a nádvoří; st. č. 592, zastavěna plocha a nádvoří; to vše v katastrálním území Ruda u Nového Strašecí, obec Ruda, zapsané na LV č. 675 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník (dále jen „předmětné pozemky“), případně, zda byl v této věci nadepsanému policejnímu orgánu doručen jakýkoliv návrh nebo žádost.
2) Zda byla od data 13.08.2025 nadepsanému policejnímu orgánu doručena jakákoliv žádost nebo návrh na schválení organizované střelby na předmětných pozemcích.
Policie České republiky poskytla žadateli odpověď:
K bodu 1):
Od 13. srpna 2025 nebylo zahájeno žádné řízení o vydání povolení k provozování střelnice dle ust. § 52 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu na území Samostatné bažantnice Amálie a nebyl ani doručen žádný návrh nebo žádost v této věci.
K bodu 2):
Od 13. srpna 2025 nebyla doručena žádná žádost ani návrh na schválení organizované střelby na pozemcích uvedených ve Vaší žádosti.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
26. 9. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
30. 9. 2025