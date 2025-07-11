Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informace k zásahu policie v domě
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informaci:
„Žádám Policii o podrobné vysvětlení, z jakých důvodů přijelo dne 24/04/2025 večer k domu ….. seskupení policistů a jak je možné, že si (a to hned několik z nich) vůbec dovolili bez jakéhokoli předchozího dovolení/svolení "vlézt" až do domu a proč/z jakých důvodů jsem byl vůbec následně převezen do psychiatrické nemocnice, kde jsem byl následně po dobu několika dní omezen/přikurtován.“
Policie České republiky poskytla žadateli následující odpovědi:
Policisté se na uvedenou adresu dostavili z důvodu Vašeho e-mailu z téhož dne, zaslaného na e-podatelnu Policie české republiky, ve kterém jste uvedl: “ Řekli mi, že jsem psychopat a psychopati přece zabíjejí zcela běžně...“ Policisty do domu vpustila oprávněná osoba. Poté, co se na místo dostavil lékař, bylo, vzhledem k Vašemu psychickému stavu, rozhodnuto o Vašem převozu do psychiatrické léčebny.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
31. 10. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
7. 11. 2025