Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poskytnutí informace k výběru advokátů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informaci:

„tímto se dovoluji obrátit na Krajské ředitelství policie Středočeského kraje jakožto na povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se žádostí o poskytnutí následujících informací týkajících se organizačního a metodického postupu vyšetřovatelů SKPV v rámci vašeho Krajského ředitelství Policie při vyhledávání a (před)výběru advokátů zapsaných Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů (Registr OTC) pro účely jejich následného ustanovení opatrovníky a zmocněnců poškozených, a to v následujícím rozsahu:"

1. Má vaše Krajské ředitelství Policie (nebo jeho jednotlivé odbory) zaveden vnitřní závazný pokyn, metodiku nebo jiné interní opatření, který upravuje postup vyšetřovatelů při výběru kontaktování nebo navržení konkrétní osoby advokáta z Registru OTC (např. systém lokální nebo abecední rotace) nebo je výběr ponechán na volné úvaze konkrétního vyšetřovatele?

2. Vede vaše Krajské ředitelství Policie (nebo jeho jednotlivé odbory) vlastní interní přehledy nebo pomocné seznamy či databáze lokálně dostupných subjektů z Registru OTC, kteří Vašim útvarům aktivně oznámili svou aktuální časovou kapacitu pro výkon dané funkce?“

Policie České republiky poskytla žadateli odpověď:

K bodu 1:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ani jeho jednotlivé odbory, nemají žádný pokyn, který by upravoval postup vyšetřovatelů při výběru, kontaktování nebo navržení konkrétní osoby advokáta z Registru OTC.

K bodu 2:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ani jeho jednotlivé odbory nevedou vlastní interní přehledy nebo pomocné seznamy či databáze lokálně dostupných subjektů z Registru OTC.

Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
27. 7. 2026

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
28. 7. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 