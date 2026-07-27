Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informace k výběru advokátů
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informaci:
„tímto se dovoluji obrátit na Krajské ředitelství policie Středočeského kraje jakožto na povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se žádostí o poskytnutí následujících informací týkajících se organizačního a metodického postupu vyšetřovatelů SKPV v rámci vašeho Krajského ředitelství Policie při vyhledávání a (před)výběru advokátů zapsaných Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů (Registr OTC) pro účely jejich následného ustanovení opatrovníky a zmocněnců poškozených, a to v následujícím rozsahu:"
1. Má vaše Krajské ředitelství Policie (nebo jeho jednotlivé odbory) zaveden vnitřní závazný pokyn, metodiku nebo jiné interní opatření, který upravuje postup vyšetřovatelů při výběru kontaktování nebo navržení konkrétní osoby advokáta z Registru OTC (např. systém lokální nebo abecední rotace) nebo je výběr ponechán na volné úvaze konkrétního vyšetřovatele?
2. Vede vaše Krajské ředitelství Policie (nebo jeho jednotlivé odbory) vlastní interní přehledy nebo pomocné seznamy či databáze lokálně dostupných subjektů z Registru OTC, kteří Vašim útvarům aktivně oznámili svou aktuální časovou kapacitu pro výkon dané funkce?“
Policie České republiky poskytla žadateli odpověď:
K bodu 1:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ani jeho jednotlivé odbory, nemají žádný pokyn, který by upravoval postup vyšetřovatelů při výběru, kontaktování nebo navržení konkrétní osoby advokáta z Registru OTC.
K bodu 2:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ani jeho jednotlivé odbory nevedou vlastní interní přehledy nebo pomocné seznamy či databáze lokálně dostupných subjektů z Registru OTC.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
27. 7. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
28. 7. 2026