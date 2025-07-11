Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poskytnutí informace k vloupání do rodinných domů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informaci:

„V souvislosti s trestním řízením, kdy se tehdy 51.letý pachatel ve dnech 25. a 29.12. 2023 vloupal do dvou rodinných domů v obci ... na Kladensku, a dopustil se tak spáchání přečinů "Porušování domovní svobody" a "Krádež", tímto žádáme povinný subjekt o poskytnutí informací v tomto rozsahu:

1/ anonymizovanou kopii zahájení trestního stíhání obviněného pachatele.

2/ Bylo předmětné trestní stíhání ve fázi přípravného řízení skončeno s návrhem na podání obžaloby? Jakého data bylo skončeno?

3/ Byl případně pachatel již za tyto skutky potrestán? Jakým soudem?“

Policie České republiky poskytla žadateli požadované informace s vyloučením osobních údajů a dále mu sdělila, že vyšetřování dosud nebylo ukončeno.

Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
31. 10. 2025
 

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
7. 11. 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 