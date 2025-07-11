Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informace k vloupání do rodinných domů
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informaci:
„V souvislosti s trestním řízením, kdy se tehdy 51.letý pachatel ve dnech 25. a 29.12. 2023 vloupal do dvou rodinných domů v obci ... na Kladensku, a dopustil se tak spáchání přečinů "Porušování domovní svobody" a "Krádež", tímto žádáme povinný subjekt o poskytnutí informací v tomto rozsahu:
1/ anonymizovanou kopii zahájení trestního stíhání obviněného pachatele.
2/ Bylo předmětné trestní stíhání ve fázi přípravného řízení skončeno s návrhem na podání obžaloby? Jakého data bylo skončeno?
3/ Byl případně pachatel již za tyto skutky potrestán? Jakým soudem?“
Policie České republiky poskytla žadateli požadované informace s vyloučením osobních údajů a dále mu sdělila, že vyšetřování dosud nebylo ukončeno.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
31. 10. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
7. 11. 2025