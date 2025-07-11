Policie České republiky  

Poskytnutí informace k úhynu dvou psů uzavřených ve vozidle

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informaci:

„dne 4. září jsem jako novinář Policii České republiky oznámil podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úhynem dvou psů (plemeno dalmatin) v automobilu …

Podle § 158 odst. 2 trestního řádu má oznamovatel právo být vyrozuměn o přijatých opatřeních.

Už jsem od Vás dostal jednu informací, a to dne 17. září (Č.j. KRPS-244643-3/ČJ-2025- 0100AP-106). A jak jsem byl dopisem vyrozuměn, předmětná věc je evidována pod č.j. KRPS-233898/TČ-2025-011481-DVO.

S odstupem několika týdnů bych chtěl vědět:

1. Jaké konkrétní úkony Policie České republiky v této věci od 17. září do dnešního dne provedla.

2. Bylo v této věci někomu sděleno obvinění ze spáchání trestného činu (přečinu).“

Policie České republiky poskytla žadateli odpověď:

Stále probíhá prověřování postupem podle § 158 odst. 3 trestního řádu, v rámci něhož policejní orgán opatřuje potřebné podklady a nezbytná vysvětlení pro rozhodnutí ve věci. Dosud nebylo ve věci zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby dle § 160 odst. 1 trestního řádu.

Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
7. 11. 2025

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
12. 11. 2025

