Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informace k úhynu dvou psů uzavřených ve vozidle
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informaci:
„dne 4. září jsem jako novinář Policii České republiky oznámil podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úhynem dvou psů (plemeno dalmatin) v automobilu …
Podle § 158 odst. 2 trestního řádu má oznamovatel právo být vyrozuměn o přijatých opatřeních.
Už jsem od Vás dostal jednu informací, a to dne 17. září (Č.j. KRPS-244643-3/ČJ-2025- 0100AP-106). A jak jsem byl dopisem vyrozuměn, předmětná věc je evidována pod č.j. KRPS-233898/TČ-2025-011481-DVO.
S odstupem několika týdnů bych chtěl vědět:
1. Jaké konkrétní úkony Policie České republiky v této věci od 17. září do dnešního dne provedla.
2. Bylo v této věci někomu sděleno obvinění ze spáchání trestného činu (přečinu).“
Policie České republiky poskytla žadateli odpověď:
Stále probíhá prověřování postupem podle § 158 odst. 3 trestního řádu, v rámci něhož policejní orgán opatřuje potřebné podklady a nezbytná vysvětlení pro rozhodnutí ve věci. Dosud nebylo ve věci zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby dle § 160 odst. 1 trestního řádu.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
7. 11. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
12. 11. 2025