Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informace k policistům a bývalým policistům územního odboru Nymburk
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o informace vztahující se k některým současným a bývalým policistům územního odboru Nymburk, stížnostem a kázeňským řízením vedeným proti nim i tomuto organizačnímu článku povinného subjektu a důvodům, pro které někteří z policistů ukončili služební poměr u Policie České republiky. Žadateli byly poskytnuty pouze částečné informace.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
15. 5. 2026
Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
25. 5. 2026