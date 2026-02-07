Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informace k podmínkách na pracovišti Policie České republiky ve Zborovské ulici v souvislosti s řešením jeho podnětu.
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informaci:
"Jak je v tomto konkrétním případě zajištěno, aby byla zachována integrita a dostupnost důkazů pro účely mého práva na péči a kontakt?
Žádám o informaci, jaká je intenzita osvětlení (v luxech) na pracovištích, kde jsou vyřizovány spisy občanů. Typologie svítidel: Žádám o sdělení, zda jsou využívány zářivkové trubice či moderní LED panely s technologií potlačení modrého světla.
Žádám o doložení spisové značky a čísla jednacího, pod kterým byl tento materiál o hmotnosti 406 kg, doručený z podnětu státního zastupitelství zaevidován.
Žádám o uvedení jména a funkce úřední osoby, která je aktuálně odpovědná za spis.
Žádám o sdělení, zda jsou kancelářské židle na pracovišti vybaveny certifikací pro dlouhodobou zátěž při manipulaci s nadměrnými spisy (nad 50 kg/spis). Existuje riziko selhání nosných prvků židlí při manipulaci se 406 kg důkazů?
Žádám o informaci, zda jsou židle vybaveny mechanikou pro dynamické sezení, která brání únavě páteře při dlouhém prohlížení důkazních materiálů.
Žádám o sdělení, zda váš úřad disponuje vnitřním předpisem upravujícím používání barevných zvýrazňovačů při práci se spisy. Je preferováno zvýrazňování klíčových důkazů (např. žlutou či neonovou barvou) pro lepší přehlednost, nebo je tento postup zakázán?
Žádám o informaci, zda jsou úřední osoby vybaveny odpovídajícím množstvím zvýrazňovačů různých barev pro potřeby analýzy rozsáhlých spisových materiálů.
Žádám o sdělení, jaká je aktuálně nastavená standardní teplota (v °C) na pracovištích, kde jsou vyřizovány spisy občanů.
Žádám o informaci, zda jsou na pracovišti využívány klimatizační jednotky s funkcí filtrace částic PM2.5, či zda je větrání zajišťováno výhradně přirozenou cirkulací vzduchu okny."
Policie České republiky poskytla žadateli následující informaci:
Spisový materiál, týkající se Vašeho podání v předmětné věci je v současné době uložen ve spisovém archivu oddělení obecné kriminality Územního odboru Praha venkov - ZÁPAD a o možnosti s ním nakládat jste byl tímto organizačním článkem vyrozuměn.
Intenzita osvětlení se na Vámi uvedeném pracovišti Územního odboru Praha - venkov nepřeměřuje. Pokud se týká druhu osvětlovacích těles, tak na tomto pracovišti se stále využívají zářivkové trubice s tím, že se průběžně vyměňují za trubice potlačující modré světlo nebo za osvětlení s LED technologií.
Spis je veden u policejního orgánu oddělení obecné kriminality Územního odboru Praha venkov - Západ pod č.j. KRPS-98809/ČJ-2026-011671-RJ, zpracovatel komisař por. Ing. Rostislav Jedlička.
Židle používané na výše uvedeném pracovišti nemají zvláštní certifikát, který by odpovídal Vámi uvedeným údajům. Pokud se týká vybavení židlemi na pracovišti Zborovská, tak jsou zde k dispozici pracovníkům standardní kancelářské židle. Speciálními židlemi pro dlouhodobé sezení jsou v rámci povinného subjektu vybavena pouze pracoviště, která to vyžadují. např. operační středisko.
Povinný subjekt nevydal žádný interní předpis, který by upravoval způsob práce a metody pro využívání barevných zvýrazňovačů. Tyto jsou v rámci povinného subjektu používány dle potřeby a jsou na jednotlivé organizační články distribuovány podle jejich potřeb jako běžný spotřební kancelářský materiál.
Klimatizačními jednotkami jsou vybavena v rámci povinného subjektu pouze ta pracoviště, u kterých je jejich používání nutné z hlediska pracovního vytížení určených pracovníků nebo k zajištění bezporuchového chodu používané techniky. Standardně je u ostatní prostor k cirkulaci vzduchu využíváno klasické větrání okny. Jako doprovodnou informaci povinný subjekt sdělil, že v případě, pokud by došlo z důvodu zhoršení kvality vzduchu v prostorách jeho objektů, postupuje při zajištění vhodných podmínek pro práci svých zaměstnanců dle příslušných zákonných ustanovení.
Zpracoval:
Mgr. Michal Plesl
2. 7. 2026
Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
3. 7. 2026