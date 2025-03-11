Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poskytnutí informace k měření rychlosti městskou policií

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informaci:

„Podle zákona č. 106/1999 Sb., Vás žádám o poskytnutí informace, zda existuje stanovisko podle § 79a zákona č. 361/2000 Sb., ve vztahu k měření rychlosti městskou policií na těchto místech pro rok 2025 : 

- v Mělníku, ulice Pražská u č.p.387

- v obci Medonosy, na silnici č. I/9, mezi domy č.p. 8 a č.p. 37– směr Dubá

Pokud ano, žádám také o zaslání takových stanovisek.“

Policie České republiky poskytla žadateli datový soubor obsahující požadovanou informaci.

Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
29. 10. 2025

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
3. 11. 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 