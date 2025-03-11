Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informace k měření rychlosti městskou policií
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informaci:
„Podle zákona č. 106/1999 Sb., Vás žádám o poskytnutí informace, zda existuje stanovisko podle § 79a zákona č. 361/2000 Sb., ve vztahu k měření rychlosti městskou policií na těchto místech pro rok 2025 :
- v Mělníku, ulice Pražská u č.p.387
- v obci Medonosy, na silnici č. I/9, mezi domy č.p. 8 a č.p. 37– směr Dubá
Pokud ano, žádám také o zaslání takových stanovisek.“
Policie České republiky poskytla žadateli datový soubor obsahující požadovanou informaci.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
29. 10. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
3. 11. 2025